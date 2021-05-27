نورلاند يؤكد دعم بلاده لليبيا في مواجهة كورونا

أكد المبعوث الأمريكي الخاص والسفير إلى ليبيا ريتشارد نورلاند التزام الولايات المتحدة بمساعدة ليبيا على التعافي من جائحة فيروس كورونا، سواء من خلال مساهمات الشركات الأمريكية في قطاع الرعاية الصحية في ليبيا ومساهمات الولايات المتحدة في مبادرة كوفاكس.

جاء ذلك خلال لقاء افتراضي استضافته سفارة الولايات المتحدة في ليبيا وغرفة التجارة الأمريكية في طرابلس الأربعاء، بحضور وزير الصحة في حكومة الوحدة علي الزناتي وأربع شركات رعاية صحية أمريكية.

ووفق بيان للسفارة الأمريكية فقد ناقش الوزير الزناتي أولويات وزارته، وقدمت الشركات الأمريكية دعمها لمساعدة الوزير في تحقيق أهداف الرعاية الصحية في ليبيا.

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