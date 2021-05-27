ليبيا الان

نورلاند يؤكد دعم بلاده لليبيا في مواجهة كورونا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد المبعوث الأمريكي الخاص والسفير إلى ليبيا ريتشارد نورلاند التزام الولايات المتحدة بمساعدة ليبيا على التعافي من جائحة فيروس كورونا، سواء من خلال مساهمات الشركات الأمريكية في قطاع الرعاية الصحية في ليبيا ومساهمات الولايات المتحدة في مبادرة كوفاكس.

جاء ذلك خلال لقاء افتراضي استضافته سفارة الولايات المتحدة في ليبيا وغرفة التجارة الأمريكية في طرابلس الأربعاء، بحضور وزير الصحة في حكومة الوحدة علي الزناتي وأربع شركات رعاية صحية أمريكية.

ووفق بيان للسفارة الأمريكية فقد ناقش الوزير الزناتي أولويات وزارته، وقدمت الشركات الأمريكية دعمها لمساعدة الوزير في تحقيق أهداف الرعاية الصحية في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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