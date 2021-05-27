الصور يُؤكد على دور مهنة المُحاماة في إعلاء مبدأ سيادة القانون

أكد النائب العام المستشار الصديق الصور على دور مهنة المُحاماة في إعلاء مبدأ سيادة القانون، واصفًا العاملين بهذه المهنة من أعوان القضاء وركن ركين في مجال حماية الحقوق والحريات عبر منظومة الموازنة بين الضمانات المقررة، لمن اتهم بفعل جنائي وبين حقوق الضحايا.

وشدد الصور في كلمته خلال حضوره فعاليات المؤتمر الأول للمحامين بليبيا الذي عقد بمدينة الخمس تحت شعار ”المحاماة تجمع الوطن على ضرورة العمل والتعاون المشترك بين النيابة العامة وبين نقابة المحامين، لأجل الوصول إلى تطوير التشريعات النافذة، بما يتوافق مع التطورات التي شهدها الفكر القانوني، وكذلك تنسيق العمل المرجو من خلاله رصد حالات انتهاك حقوق الإنسان ومعالجتها وفقًا لما تقتضيه التشريعات النافذة والصكوك الدولية.