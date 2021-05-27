كوبيتش ينتقد مناقشة مشكلات مرت بها ليبيا خلال جلسات ليست مخصصة لذلك

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، إنه شعر خلال مناقشات القاعدة الدستورية للانتخابات التي جرت بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي، خلال هذين اليومين، بأنها تجري في مجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة وليس في ملتقى الحوار.

منتقدا أيضا محاولة البعض إيجاد حلول للمشكلات التي مرت بها ليبيا خلال السنوات العشر الأخيرة خلال جلسات ليست مخصصة لذلك.

وأكد المبعوث الأممي خلال كلمته، أن أغلبية أعضاء ملتقى الحوار السياسي أجمعوا على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية عبر الانتخابات، وإعطاء الشعب الفرصة للتعبير عن آرائهم.

مضيفا أن الانتخابات التي تتم عن طريق الشمولية تعد خطوة مهمة نحو المصالحة.

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