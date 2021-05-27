بالتزامن مع العرض العسكري في بنغازي.. الدبيبة يزور الجزائر

يجري عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، السبت المقبل، زيارة رسمية إلى دولة الجزائر تزامنا مع زيارة رئيس المجلس الرئاسي إلى دولة تونس.
وأفاد مصدر مطلع، في تصريحات صحفية، رصدتها “الساعة24” بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية يزور الجزائر بعد غد السبت، رفقة وفد وزاري رفيع المستوى للتباحث حول التعاون والقضايا التي تهم البلدين.
كما يؤدي الدكتور محمّد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، زيارة رسمية إلى تونس خلال الفترة الممتدّة من 29 إلى 31 ماي 2021.
وقالت رئاسة الجمهورية التونسية، إن الرئيس قيس سعيّد، وجه دعوة إلى إلى الدكتور محمّد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، لزيارة تونس
وبحسب بيان الرئاسة التونسية، فإن زيارة المنفي تندرج في إطار مزيد تعزيز روابط الأخوّة المتينة والتاريخية وعلاقات الشراكة الراسخة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات.
وأوضحت الرئاسة التونسية، أن الزيارة ستشكّل مناسبة متجدّدة لمناقشة ملفات التعاون الثنائي وسبل تطويرها والارتقاء بها إلى تطلعات الشعبين الشقيقين، فضلا عن مواصلة التشاور والتنسيق بخصوص المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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