صنع الله: مؤسسة النفط تقف ضد كل عمليات الابتزاز

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن المؤسسة تقف ضد كل عمليات الابتزاز ومحاولة ايقاف نشاطها بكل ما أوتيت من قوة وما يكفلها لها القانون بذلك.

وبين صنع الله خلال لقائه اليوم الخميس مدير إدارة التفتيش على العمالة بوزارة العمل عبد الناصر الرويمي بمقر المؤسسة الوطنية للنفط أن المؤسسة الوطنية للنفط تعمل على حماية حقوقها، وممتلكاتها وأصولها وتمارس صلاحياتها القانونية وفق القرارات والقوانين الصادرة بالخصوص كما تعمل لحماية موظفيها وموظفي شركاتها وحقوقهم في كل مكان وفيما تقتضيه هذه الإجراءات بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط.

ومن جانبه أشاد بالتعاون الذي تبديه المؤسسة في الرد على كل الشكاوى والقضايا بفضل سياسة إدارتها الحكيمة، معربا عن أمله أن تسوى كل القضايا والنزاعات أمام الجهات المختصة بالشكل المطلوب.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة بعض القضايا العمالية والاستماع إلى الردود القانونية عليها من قبل المختصين.

وحضر اللقاء مدير عام الإدارة القانونية خلف الله ابراهيم ، ومدير إدارة التقاضي، مصطفى جمعة ومستشار قانوني بالمؤسسة الوطنية للنفط محمد أبو عزة.