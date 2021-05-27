مازن يبحث الترتيبات الأمنية لإعادة فتح سفارة النمسا في طرابلس

أخبار ليبيا 24

بحث وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد مازن، مع سفير جمهورية النمسا لدى ليبيا، كريستوف مينيورغ، الترتيبات الأمنية اللازمة لإعادة فتح السفارة النمساوية في طرابلس خلال الفترة القريبة المقبلة.

وبحسب بيان الوزارة عبر صفحتها بـ فيسبوك، أعرب السفير النمساوي عن ارتياحه لما لمسه من استقرار أمني داخل العاصمة طرابلس، مشيراً إلى أنه سيتم نقل السفارة النمساوية بشكل دائم بالعاصمة طرابلس خلال الفترة المقبلة لتباشر تقديم خدماتها للمواطنين الليبيين خاصة ما يتعلق بإصدار التأشيرات.

وأشار السفير إلى أن وزيري الداخلية والخارجية بجمهورية النمسا سيقومان خلال الفترة القريبة المقبلة بزيارة إلى ليبيا لتوطيد العلاقات بين البلدين الصديقين، وكذلك مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن جهته، أبدى مازن ترحيبه بهذه الزيارة، مشيراً إلى التطلع لتوطيد العلاقات بين البلدين وتفعيل برامج التدريب لمنتسبي وزارة الداخلية.

وأفاد بأن لدى وزارة الداخلية مشروع اتفاقية في المجال الأمني بين البلدين منذ سنوات، وأن الوزارة ستسعى لتحديث هذه الاتفاقية للاستفادة من الخبرات النمساوية، وإعادة فتح المجال الأمني وكذلك تسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين كافة.

وأوضح مازن أن العلاقة بين دولة ليبيا وجمهورية النمسا علاقة متينة حيث سبق وأن أقامت الجمهورية النمساوية بتنفيذ عدة مشاريع تنموية في ليبيا.

وفي ختام اللقاء أعرب السفير عن ارتياحه لهذه الزيارة وما تم فيها من تبادل للآراء ومناقشة عدة مواضيع ذات علاقة بتطوير التعاون الأمني بين البلدين الصديقين.