نورلاند يبحث مع السايح أفضل السبل للدعم الدولي لانتخابات ديسمبر

عقد المبعوث الأميركي الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مباحثات مع رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.

وقال السفير ريتشارد نورلاند في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لسفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا على “تويتر”، اليوم الخميس، “أجرينا مناقشة جيدة أمس مع الدكتور عماد السايح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حول أفضل السبل التي يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم بها الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر”.

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