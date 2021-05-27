حملة واسعة في حي الأندلس لإزالة المباني العشوائية والمخالفة

تشهد هذه الأيام بلدية حي الأندلس حملة موسعة لإزالة مجموعة من المباني العشوائية والمخالفة لقوانين التعمير، وتستهدف الحملة كل المحلات الموجودة في نطاق البلدية وفي الشوارع الرئيسية وداخل الاحياء السكنية.

ونظمت الحملة بمشاركة كل من الحرس البلدي والتخطيط العمراني والمرافق وجهاز الامن العام وتنطلق الحملة داخل البلدية لإزالة البناء العشوائي وكل المخالفات.

وتأتي هذه الحملة لإنهاء ظاهرة البناء العشوائي وتحذير المخالفين من القيام بالبناء دون الحصول على رخصة.

وتتفاقم ظاهرة البناء العشوائي في المدن الليبية مخلفة آثارا سلبية وخيمة، لكن لا بد من معرفة الجانب القانوني للمخالفين والاجراءات المتبعة للحد من انتشار الظاهرة ومعالجة المناطق المتضررة.

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