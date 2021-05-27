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حملة واسعة في حي الأندلس لإزالة المباني العشوائية والمخالفة

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تشهد هذه الأيام بلدية حي الأندلس حملة موسعة لإزالة مجموعة من المباني العشوائية والمخالفة لقوانين التعمير، وتستهدف الحملة كل المحلات الموجودة في نطاق البلدية وفي الشوارع الرئيسية وداخل الاحياء السكنية.

ونظمت الحملة بمشاركة كل من الحرس البلدي والتخطيط العمراني والمرافق وجهاز الامن العام وتنطلق الحملة داخل البلدية لإزالة البناء العشوائي وكل المخالفات.

وتأتي هذه الحملة لإنهاء ظاهرة البناء العشوائي وتحذير المخالفين من القيام بالبناء دون الحصول على رخصة.

وتتفاقم ظاهرة البناء العشوائي في المدن الليبية مخلفة آثارا سلبية وخيمة، لكن لا بد من معرفة الجانب القانوني للمخالفين والاجراءات المتبعة للحد من انتشار الظاهرة ومعالجة المناطق المتضررة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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