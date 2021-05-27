دومة: كنت من المطالبين بالاستفتاء في حوار الغردقة وتراجعت حتى لا نعرقل الانتخابات

كشف عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي مصباح دومة أنه كان من المنادين بإجراء الاستفتاء على مسودة الدستور خلال اجتماعات الغردقة، مؤكدا أنه تراجع عن ذلك من أجل تمرير القاعدة الدستورية والوصول بالبلاد إلى الانتخابات في موعدها تلبيةً لرغبة الشعب الليبي.

دومة، وخلال جلسة اليوم الثاني من ملتقى الحوار لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات المنعقدة عبر الاتصال المرئي، أشار إلى ضرورة فتح المجال أمام الجميع للمشاركة في الانتخابات معلنا رفضه القاطع لأي مواد إقصائية ذات الطابع السياسي التي بدورها تنسف مسار المصالحة الوطنية.

ودعا مجلس الأمن والبعثة الأممية وحكومة الوحدة الوطنية الإيفاء بواجباتهم وتحمل المسؤولية الكاملة تجاه إجلاء جميع المرتزقة والقوات الأجنبية والمنصوص عليها في الاتفاقات الدولية بشأن ليبيا.