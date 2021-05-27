شركة الكهرباء: فصل التغذية عن منازل عدد من المواطنين في المرقب

أعلنت الشركة العامة للكهرباء فصل التغذية عن منازل عدد من المواطنين جراء سرقة 1300 متر من أسلاك الكهرباء بدائرة توزيع الساحل التابعة لإدارة توزيع المرقب.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” قيام عدد من اللصوص بالاعتداء على خط الخزاني من 30 البيطرة تفريعة الأضواء بدائرة توزيع الساحل التابعة لإدارة توزيع المرقب وسرقة أسلاك مسافة 10 أعمدة ما يقارب 1300 متر مما تسبب في فصل التغذية عن عدد من منازل المواطنين.

ودعت الشركة العامة للكهرباء كافة الجهات الاعتبارية لضرورة وضع حد لهذه الأعمال الإجرامية الخطيرة التي تتسبب بضعف في أداء شبكة التوزيع بالإضافة إلى الأعباء المادية التي تتكبدها الشركة في إرجاع هذه الأسلاك إلى الخدمة.

وحثت الشركة العامة للكهرباء المواطنين على لعب دور إيجابي من خلال رفض هذه الأعمال غير المسؤولة والإبلاغ عنها للحفاظ على الشبكة العامة ومكوناتها كل في مناطق سكناه لأنها تقدم خدمة عامة يستفيد منها كل أبناء الشعب الليبي .