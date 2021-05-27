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الحبيب الأمين: القاعدة الدستورية مفصلة لترشح حفتر وسيف الإسلام

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هاجم وزير الثقافة والمجتمع المدني الليبي الأسبق، وسفير ليبيا السابق في مالطا، الحبيب الأمين، القاعدة الدستورية، زاعما أنها جاءت مفصلة لترشح القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي.

وقال الأمين في تغريدة على “تويتر”، “انتخابات بقاعدة دستورية مفصلة لترشح حفتر وسيف أبيه، سأرفضها لأنها ليست إلا خدعة وضحك على الديمقراطية وذقونها وإعادة ترسيم للفاشية السابقة وتمرير للانقلابي الراهن، على حد ادعائه.

وأضاف: “لسنا سذج لتنصيب الثعالب حماة للدجاج، هذا رأيي الذي أعلنته ليلة أمس على قناة فبراير ودسته بأرشيفها”، وفق قوله.

وتابع الوزير السابق في تغريدة أخرى: “كانت السلطة لديهم بقوة الانقلاب والسلاح والمشانق وحين أطيح بصنمهم تحالفوا مع انقلابي من بني انقلابهم…  اليوم يتحدثون عن الديمقراطية والدستور والمشاركة وفي كتابهم وفقههم الثوري التمثيل تدجيل والحكم النيابي حكم غيابي… يريدون السلطة لا غير ونحن لا نريد من ما زال يمثل الفاشية”، على حد زعمه.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • كل نباح تجده فبرايري تلك الفريه التي لا وجود لها وكل فبرايري تجده نباح فتلك فريه ما سمعنا بها قط فالثوره التي اطاحت بالقذافي أنطلقت 19 مارس وقامت بها الدول الاستعماريه في حلف الناتو اما المرضي النفسيين والواهمون فيدعون بثوره اسمها فبراير ولا احد سمع بها غيرهم

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