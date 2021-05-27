المنقوش: «حفتر» ليس لديه مؤسسة ولا جيشًا فأسلحته بالية من «بقايا القذافي»

قال القياديّ بمدينة مصراتة ورئيس أركان المؤتمر العام يوسف المنقوش، إن القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر يحاول بعث رسائل تؤكد على أنه “الكل في الكل”، وفقا لزعمه.

وأضاف المنقوش، خلال لقاء أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامية للإخوان في ليبيا، التي تبث من تركيا وتمولها قطر:” لو سلمنا أن هناك منصب القائد العام وهو يشغله، فالمنصب تحت وزير الدفاع في حال تكلمنا عن دولة مدنية تحترم نفسها؛ لكن الحالة التي لدينا حفتر يرى نفسه فوق الكل، بالتالي هذه الأمور لا تناقش بالنسبة له لأنه لا يعترف بأحد”.

وعن العرض العسكري في مدينة بنغازي، الذي أعلنت عنه القيادة العامة للقوات المسلحة، قال إن الاستعراضات وتجميع المعدات والأسلحة هذه لا تشير إلى أن هناك مؤسسة ولا جيشًا، فالأسلحة البالية التي يستعرضها حفتر اليوم هي بقايا أسلحة القذافي”، على حد تعبيره.

كما اتهم المشير حفتر، بأنه مُصرٌّ للآن على عدم التنازل عن ما وصفها بـ”الأهداف” التي يريد تحقيقها، مدعيا أنه من الناحية العسكرية “حفتر” لم يستطع بناء قوة وكل مايقوم به مجرد استعراضات، على حد تعبيره.

وتابع:” عندما هاجم “حفتر” طرابلس بقوته لم يستطع الدخول إليها، وبعد أن استعان بالمرتزقة استطاع أن يحرز تقدمًا محدودًا، هذه الهرطقات هي استعراضات فارغة ليس لها أي مدلول، الشخص الذي يستعمل هذه الأسلحة هو يجمع المرتزقة ويستعرض بهم، لكن التجربة أثبتت أن ليس لديه قوة حقيقية قادرة على تنفيذ طموحاته، ولم يستطع بناء جيش ولا قوة”.