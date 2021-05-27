المنفي يبدأ زيارة رسمية إلى تونس السبت المقبل

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الخميس، أن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، سيبدأ يوم السبت المقبل، زيارة رسمية إلى البلاد تستمر خلال الفترة من 29 إلى 31 مايو الجاري.

وأوضحت الرئاسة التونسية في بيان أن زيارة المنفي إلى تونس تأتي بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وتندرج في إطار مزيد تعزيز روابط الأخوّة المتينة والتاريخية وعلاقات الشراكة الراسخة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات.

وقالت الرئاسة التونسية إن زيارة المنفي «ستشكّل مناسبة متجدّدة لمناقشة ملفات التعاون الثنائي وسبل تطويرها والارتقاء بها إلى تطلعات الشعبين الشقيقين، فضلا عن مواصلة التشاور والتنسيق بخصوص المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

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وأدى الرئيس التونسي قيس سعيد يوم 17 مارس الماضي زيارة رسمية إلى ليبيا التقى خلالها كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبيه ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وجرى خلالها مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين.

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