ليبيا الان

الغرياني: معركة الصهاينة في فلسطين يديرها عملاؤهم في ليبيا.. وعلى الليبيين المساهمة في إعمار غزة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني إنه من أكثر الدروس المستفادة من المعركة مع العدو الصهيوني في فلسطين أن أقوى أسلحة الشعوب الحية التي تريد البقاء هي الإرادة التي في حال توفرها لا يقف أمامها سلاح، بحسب قوله.

وأشار الغرياني خلال استضافته أمس الأربعاء، عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة له وتبث من تركيا، إلى أنه ليس هناك مقارنة إطلاقًا بين ما يملكه العدو من أسلحة الدمار والقوات والعتاد ومن يقف معه ويدعمه مباشرة من الدول الكبرى كأمريكا ودول الغرب وغيرهم، وبين ما يملكه الفلسطينيون والمقاومة؛ لكن الأخيرة تملك الإرادة التي لم يتمكن العدو من كسرها.

وأضاف المفتي المعزول: “الإرادة جعلتهم يملكون زمام المبادرة وليس كالحروب الأولى، هذه المرة هم من هددوا العدو وأوفوا بما وعدوه، وليس، كما حدث في ليبيا خلال مشروع الصخيرات من الاستسلام للمجتمع الدولي، بحجة أنه حسم أمره ولا قدرة لنا عليه وهذا انتحار، بناء على هذا سلموا ليبيا لأعدائهم، وهذا الاستسلام والمنطق المناصر للعدو بهذه الحجج أشبه بكلام المرجفين في المدينة”، وفق زعمه.

وتابع: “الذي يفعله هؤلاء من موالاة العدو لا يليق بالمسلم، وليست هذه عقيدة المسلم، وأنه لا بد أن يعتز بإرادته وقواته ونصرة الله التي وعده بها. هذه المعركة تميزت بها الصفوف وعرف الحق من الباطل، المعركة التي يقودها الصهاينة في فلسطين هذه المرة تبين أنها المعركة التي يديرها عملاؤهم في ليبيا ومصر وسوريا والبلاد العربية الأخرى؛ بدليل أن الكلام واحد وليس هناك إلا فريقان، حق وضلالة، وجميع قنوات التضليل والتزييف والكذب كلامها يتطابق تمامًا في هذه المعركة التي فيها تناصر حفتر الدول الداعمة له مع ما تقوله القنوات الفضائية الصهيونية”، على حد ادعائه.

واستطرد الغرياني في حديثه قائلًا: “أقول أنت بماذا تعرف طريق الحق من الباطل؟ هل بالسالكين؟ كل واحد يدعي أنه على حق، هو يعرف الحق من الباطل بمعرفة السالكين فيه وبأقوالهم ووزنها بميزان الشرع، وهذا ما يوصلك للحقيقة، إذا رأيت قنوات في هذه المعركة تتبع حفتر والسيسي وغيرهم تتحدث عن المقاومة بأنها تستخدم صواريخ كارتونية وأنهم إخوان وغيره، فهذا هو سلاحهم بتسمية المقاومة “إخوان” ووصفها بالإرهاب، إذا عرضت الكلام ووجدته مطابقًا لما يقوله الصهيوني أفيخاي أدرعي، هل يمكن أن تكون الطريق الذي يسلكها أدرعي توصل للجنة؟ اسمع لكلام الفريقين واعلم كل فريق ماذا يقول إن أردت معرفة الحق من الباطل”، وفق زعمه.

وأردف المفتي المعزول: “الحرب توقفت ولم تضع أوزارها وشأن اليهود هو الغدر، يتعهدون وينقضون ولا زال عداؤهم مستمرًا على بيت المقدس وتهجير الفلسطينيين، المقاومة التي فاجأت العدو بالصواريخ طويلة المدى لم يكونوا غافلين ونائمين المدة الماضية، بل يبحثون عن العتاد والعدة؛ لأن المعركة يرونها طويلة”.

ودعا الغرياني الجميع إلى الجهاد بالمال الذي ما زال واجبًا، متابعا: “لا بد من الاستمرار عليه ودعم أهل غزة لتعويضهم عما فقدوه من أموال وسلاح وأراضٍ، كما حصل في بعض المناطق كمصراتة والمفوضية العليا للمجتمع المدني؛ حيث تم تشكيل لجان لإغاثة أهل غزة وإعادة إعمارها وبنائها”، مؤكدًا ضرورة مساهمة الجميع بهذا الأمر وأن يعم المدن الليبية كافة.

الوسوم

ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • هذه تركيا التي ينبح من علي ارضها الغرياني ( العلاقات الإسرائيلية التركية هي العلاقات الثنائية بين إسرائيل وجمهورية تركيا. تم إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات الإسرائيلية التركية في مارس 1949، عندما كانت تركيا أول دولة ذات أغلبية مسلمة تعترف بدولة إسرائيل. أعطى كلا البلدين أولوية عالية للتعاون العسكري والاستراتيجي والدبلوماسي، مع مشاركة المخاوف فيما يتعلق بعدم الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط ومع ذلك، تدهورت العلاقات بين البلدين  بشكل متزايد في العقد الماضي. في 1958، وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي دافيد بن غوريون و رئيس الوزراء التركي عدنان مندريس اتفاقية تعاون ضد التطرف ونفوذ الاتحاد السوڤيتي في الشرق الأوسط. ترتبط جمهورية تركيا ودولة إسرائيل بعلاقات اقتصادية وعسكرية متميزة. وفي 1986 عينت الحكومة التركية سفيراً كقائم بالأعمال في تل أبيب. وفي 1991، تبادلت الحكومتان السفراء، وفي فبراير وأغسطس 1996، وقعت حكومتا تركيا وإسرائيل اتفاقيات تعاون عسكري. وقد وقع رئيس الأركان التركي الجنرال چڤيق بير على تشكيل مجموعة أبحاث استراتيجية مشتركة، ومناورات مشتركة بين جيشي البلدين، منها تدريب عروس البحر المعتمد عليها وهي تدريبات بحرية بدأت في يناير 1998، والعملية أورتشارد للقوات الجوية لكلا البلدين، كما يوجد مستشارون عسكريون إسرائيليون في القوات المسلحة التركية. وتشتري جمهورية تركيا من إسرائيل العديد من الأسلحة وكذلك تقوم دولة إسرائيل بتحديث الجيش التركي من دبابات وطائرات حربية. في انتخابات عام 2002 في تركيا، حقق حزب العدالة والتنمية، فوزًا ساحقًا. زار رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان إسرائيل في عام 2005 عارضا أن يكون وسيطا للسلام في الشرق الأوسط ويتطلع إلى بناء علاقات تجارية وعسكرية. أحضر أردوغان مجموعة كبيرة من رجال الأعمال في رحلته التي استغرقت يومين، والتي تضمنت محادثات مع رئيس الوزراء أرييل شارون والرئيس موشيه كاتساف. كما وضع أردوغان إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للهولوكوست، ياد فاشيم  قال أردوغان لشارون إن حزبه العدالة والتنمية يعتبر معاداة السامية باعتبارها “جريمة ضد الإنسانية”. وأضاف أن طموحات إيران النووية تشكل تهديدا ليس فقط لإسرائيل ولكن “للعالم بأسره”

    )

    رد