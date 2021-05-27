اللجنة المشتركة بين مفوضيتي الانتخابات والمجتمع المدني تختتم أعمالها

بحضور المدير العام لمفوضية الانتخابات، يحيى الجديد، والمدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني، إبراهيم المقصبي، وعدد من المسؤولين، اختتمت اللجنة المشتركة بين المفوضيتين أعمالها بعد مداولات استمرت 3 أيام.

حيث تمت تلاوة التوصيات التي توصلت إليها اللجنة، والتي تمحورت حول وضع خطة كفيلة بمراقبة الانتخابات ترتكز على تدريب مراقبين وفق المعايير والضوابط القانونية المتبعة في عمل مفوضية الانتخابات، إلى جانب وضع آليات لتنفيذ الخطة المقترحة، مع التركيز على أهمية تلك المراقبة في نزاهة وشفافية الانتخابات.

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