التكتلات المدنية تحذر من عرقلة الانتخابات وتطالب بدعم دولي لإجرائها

أعربت التكتلات والأحزاب الوطنية المدنية الديمقراطية عن إدانتها لمحاولة أطراف حرمان الشعب الليبي من ممارسة حقه في اختيار رئيس لدولته من خلال انتخاب حر ومباشر، مطالبة البعثة الأممية بضرورة قطع الطريق أمام كل محاولة لتعطيل أو عرقلة الاستحقاق الانتخابي المقرر في ديسمبر القادم.
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قناة ليبيا
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