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التكتلات المدنية تحذر من عرقلة الانتخابات وتطالب بدعم دولي لإجرائها

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعربت التكتلات والأحزاب الوطنية المدنية الديمقراطية عن إدانتها لمحاولة أطراف حرمان الشعب الليبي من ممارسة حقه في اختيار رئيس لدولته من خلال انتخاب حر ومباشر، مطالبة البعثة الأممية بضرورة قطع الطريق أمام كل محاولة لتعطيل أو عرقلة الاستحقاق الانتخابي المقرر في ديسمبر القادم.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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