بشير السويحلي: منظرو المدرج الأخضر يريدون تفصيل كل شي على مقاس «حفتر» و«سيف القذافي»

انضم بشير، نجل عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الاستشاري السابق، إلى قائمة المعترضين على إجراء الانتخابات الرئاسية التي نصت عليها خارطة الطريق في موعدها المحدد بـ 24 ديسمبر، بحجة أن تجاهل مشروع الدستور قبل الانتخابات، انقلاب على ثورة فبراير، على حد زعمه.

وقال بشير السويحلي، عبر حسابه على “تويتر”:” الحقيقة أنهم لا يريدون ديمقراطية ولا انتخابات ولا دستور، أنما يريدون فقط تفصيل كل شي على مقاس خليفة حفتر وسيف القذافي” على حد قوله.

وأضاف:” نعم للدستور والاستفتاء عليه، “منظرو المدرج الأخضر” يطالبون بالانتخابات والديمقراطية”.

وتساءل:” ما هو الحل بالنسبة لمقولات “التمثيل تدجيل” و”لا نيابة عن الشعب؟، ومن الفصل الأول من “الكتاب الأخضر” أن النظام الجماهيري هوا الانعتاق النهائي للشعوب” على حد وصفه.

وتساءل أيضا:” لماذا هاجمتم وطعنتو في انتخابات 2012و 2014؟؟؟، ولماذا الآن فقط جن جنونكم بالانتخابات الرئاسية؟؟”.

واستطردت:” ما أردتم الديمقراطية يومًا ولا مقتنعين بيها، فقط الآن تريدون وصول شخص واحد للحكم، وغيره ما تبو حد، لا صندوق لا غيره” على حد ادعائه.