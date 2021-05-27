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إحالة مرتبات شهر مايو إلى مصرف ليبيا المركزي

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أفادت إدارة الميزانية بوزارة المالية، بأن مرتبات شهر مايو قد أحيلت إلى مصرف ليبيا المركزي، بغية استكمال الإجراءات المتعلقة بتسييلها إلى حسابات الجهات العامة، والتي ستقوم بدورها بإيداعها في حسابات الموظفين العاملين بالقطاع العام للدولة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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