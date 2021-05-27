إحالة مرتبات شهر مايو إلى مصرف ليبيا المركزي

أفادت إدارة الميزانية بوزارة المالية، بأن مرتبات شهر مايو قد أحيلت إلى مصرف ليبيا المركزي، بغية استكمال الإجراءات المتعلقة بتسييلها إلى حسابات الجهات العامة، والتي ستقوم بدورها بإيداعها في حسابات الموظفين العاملين بالقطاع العام للدولة.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
بشير السويحلي: منظرو المدرج الأخضر يريدون تفصيل كل شي على مقاس «حفتر» و«سيف القذافي»
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
التكتلات المدنية تحذر من عرقلة الانتخابات وتطالب بدعم دولي لإجرائها
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
اللجنة المشتركة بين مفوضيتي الانتخابات والمجتمع المدني تختتم أعمالها
تم النشر منذُ 11 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
الغرياني: معركة الصهاينة في فلسطين يديرها عملاؤهم في ليبيا.. وعلى الليبيين المساهمة في إعمار غزة
تم النشر منذُ 14 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
أضف تعليقـك