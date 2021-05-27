المنقوش: إسرائيل ما زالت تستخدم سياسة «الأرض المحروقة» في فلسطين

أدانت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاج سياسة الأرض المحروقة في فلسطين المحتلة التي راح ضحيتها العشرات من الأطفال والنساء والشيوخ، إضافة إلى مئات الجرحى، في حملة شعواء استخدمت فيها كافة أنواع الأسلحة.

وجددت المنقوش، في كلمتها خلال الدورة الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان، إدانة ليبيا أيضا لاقتحام المستوطنين لحرم المسجد الأقصى ومنع المصلين من ممارسة شعائرهم الدينية.

وطالبت المنقوش، المجتمع الدولي بشكل إنساني وعاجل، باتخاذ كافة الإجراءات لحماية الشعب الفلسطيني، وإدانة العدوان العسكري الذي تعرض له قطاع غزة والمدن الفلسطينية الأخرى.

وشددت على ضرورة العمل على وقف الانتهاكات المستمرة والممنهجة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني منذ عقود من الزمن تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي.