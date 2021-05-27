وزير النفط: نسعى لتفعيل قرار زيادة المرتبات بنسبة 67%

أكد وزير النفط والغاز محمد إمحمد عون خلال لقائه رئيس النقابة العامة للنفط ونقباء وأعضاء النقابات بالشركات النفطية أن الوزارة تسعى لتفعيل قرار زيادة المرتبات بنسبة 67‎%‎ ، حيث أنها على أتصال دائم ومباشر مع كل الأطراف الفاعلة بالخصوص.

وبين مكتب الإعلام والتواصل بوزارة النفط والغاز أن الوزير شدد خلال اللقاء الذي جرى أمس الاربعاء بديوان الوزارة على دعم النقابات التي تترجم لدى المسؤولين هموم ومطالب مستخدمي القطاع، سعياً لتحقيق الرضا الوظيفي لديهم.

وبحث المشاركون في اللقاء المواضيع التي تهم مستخدمي قطاع النفط، كتفعيل قرار زيادة المرتبات بنسبة 67‎%‎ والتأمين الصحي للمستخدمين، إلى جانب مواضيع وقضايا أخرى.