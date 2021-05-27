الدبيبة يناشد المحامين إرساء دولة القانون والمؤسسات

أقيم ببلدية الخمس المؤتمر العام الأول للمحامين بليبيا تحت شعار، المحاماة تجمع الوطن، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، والنائب العام الصديق الصور، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، وعدد من المسؤولين والمحامين من مختلف مناطق ليبيا.

الدبيبة ناشد المحامين خلال المؤتمر، ضرورة المساهمة في بناء الدولة والانتقال من هذه المرحلة إلى مرحلة البناء وإرساء دولة القانون والمؤسسات واحترام الحريات العامة.

هذا ويهدف القائمون على المؤتمر إلى توحيد الصفوف وتعزيز اللحمة الوطنية، بالإضافة إلى مناقشة الأمور المتعلقة بالمحامين والميزانية العامة الخاصة بنقابة المحامين في ليبيا.

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