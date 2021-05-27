النمسا: نقل سفارتنا لطرابلس خلال الفترة القادمة

أكد سفير جمهورية النمسا لدى ليبيا “كريستوف مينيورغ” خلال لقائه وزير الداخلية عميد خالد مازن أنه سيتم نقل السفارة النمساوية بشكل دائم بالعاصمة طرابلس خلال الفترة القادمة وبالتالي ستباشر تقديم خدماتها للمواطنين الليبيين خاصة ما يتعلق بإصدار التأشيرات .

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن سفير النمسا أعرب خلال لقائه مازن بمقر الوزارة اليوم الخميس عن ارتياحه لما لمسه من إستقرار أمني داخل العاصمة طرابلس.

وأشار السفير إلى أن وزيري الداخلية والخارجية بالنمسا سيقومان خلال الفترة القريبة القادمة بزيارة إلى ليبيا لتوطيد العلاقات بين البلدين وكذلك مناقشة عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك.

من جهته أعرب الوزير عن تطلعه لتوطيد العلاقات بين البلدين وتفعيل برامج التدريب لمنتسبي وزارة الداخلية وبين أنه لدى وزارة الداخلية مشروع اتفاقية في المجال الأمني بين البلدين منذ سنوات وأن الوزارة ستسعى لتحديث هذه الإتفاقية للاستفادة من الخبرات النمساوية وإعادة فتح المجال الأمني وكذلك تسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين كافة .

وأشار الوزير إلى أن العلاقة بين ليبيا والنمسا علاقة متينة حيث سبق وأن نفذت النمسا عدة مشاريع تنموية في ليبيا .

وبحث الجانبين آفاق التعاون الأمني بين ليبيا والنمسا والترتيبات الأمنية اللازمة لإعادة فتح السفارة النمساوية في طرابلس خلال الفترة القريبة القادمة ..