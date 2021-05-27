الرعيض: الاستعراضات العسكرية في الوقت الحالي “فتنة” وغير مجدية إلا في تعزيز الاختلاف

هاجم محمد الرعيض عضو مجلس النواب، العرض العسكري للجيش الوطني الليبي بمناسبة ذكرى إنطلاق عملية الكرامة والقضاء على الإرهاب.

كتب الرعيض على حسابه بموقع فيسبوك: “الحديث عن الاستعراضات العسكرية غير المجدية إلا في تعزيز الاختلاف والانقسام وفي هذا التوقيت الذي نعمل فيه على التوافق بشأن قاعدة دستورية للإنتخابات القادمة في ديسمبر، والوصول إلى اعتماد ميزانية عامة موحدة، ما هو إلا حديث يراد به الفتنة والشتات” على حد قوله .

وقال الرعيض “إن وقت الاستعراضات العسكرية سيحين عندما تمتلك ليبيا جيشا وطنيا موحدا يبسط سيطرته على كامل ترابها ويحمي جميع مواطنيها” على حد قوله.