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الرعيض: الاستعراضات العسكرية في الوقت الحالي “فتنة” وغير مجدية إلا في تعزيز الاختلاف

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هاجم محمد الرعيض عضو مجلس النواب، العرض العسكري للجيش الوطني الليبي بمناسبة ذكرى إنطلاق عملية الكرامة والقضاء على الإرهاب.

كتب الرعيض على حسابه بموقع فيسبوك: “الحديث عن الاستعراضات العسكرية غير المجدية إلا في تعزيز الاختلاف والانقسام وفي هذا التوقيت الذي نعمل فيه على التوافق بشأن قاعدة دستورية للإنتخابات القادمة في ديسمبر، والوصول إلى اعتماد ميزانية عامة موحدة، ما هو إلا حديث يراد به الفتنة والشتات” على حد قوله .

وقال الرعيض “إن وقت الاستعراضات العسكرية سيحين عندما تمتلك ليبيا جيشا وطنيا موحدا يبسط سيطرته على كامل ترابها ويحمي جميع مواطنيها” على حد قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • يحق لجيش ليبيا ان يحتفل بتحريره 80% الاراضي الليبيه الارهابيين والشواذ ولم يبقي إلا قله قليله من الصعاليك والشواذ في الغرب الليبي كاد الجيش ان يحرر طرابلس منهم ولكنهم بارعوا شرفهم وشرف عائلتهم لاردوغان لينتهك شرفهم ويحميهم بمرتزقته السوريين واصبح الشواذ يعلنون جهارا نهارا بأن الاتراك مرحب بهم في غرف نومهم ولا ادري الترحيب في غرف النوم بالغرباء ماذا يعني

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