من اسطنبول.. رئيس مجلس الدولة يبحث التنسيق مع رئيس مجلس الأمة التركي

بحث رئيس مجلس الدولة خالد المشري رفقة عضو المجلس عائشة قليوان مع رئيس مجلس الأمة التركي مصطفى شنطوب، سبل التنسيق والتعاون بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس الأمة التركي.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن الجانبين التقيا في مدينة إسطنبول التركية اليوم الخميس وبحثا عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين ليبيا وتركيا، مؤكدين على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتباحثوا حول سبل التنسيق والتعاون بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس الأمة التركي.

وقدم رئيس مجلس الدولة هدية تاريخية لرئيس البرلمان التركي، وهي صورة ملتقطة للجلسة الثانية لمجلس النواب الليبي بتاريخ 19 نوفمبر سنة 1952، التي تضمنت تهنئة من البرلمان التركي إلى البرلمان الليبي، وهي أول برقية تهنئة يتلقاها البرلمان الليبي بعد استقلال ليبيا.