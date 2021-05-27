الدبيبة يتعهد بتضمين زيادة مرتبات العاملين في التعليم بالميزانية العامة

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تعهّد رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، بتضمين الزيادة الخاصة بمرتبات العاملين بقطاع التربية والتعليم في الميزانية العامة، وفقًا للقانون رقم 4 لسنة 2018 الصادر عن مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماعه في طرابلس صحبة وزراء المالية والتربية والتعليم والتعليم العالي والتعليم التقني والخدمة المدنية ورئيس صندوق التأمين الصحي، بنقيب عام المعلمين ونقابات المعلمين بالمناطق كافة.

وأعرب الدبيبة، عن تضامنه مع شريحة المعلمين في المطالبة بحقوقهم المشروعة، وبحث الاجتماع مطالب المعلمين المتعلقة بتحسين أوضاعهم المالية والإمكانيات المتاحة للحكومة لتحقيق هذه المطالب.