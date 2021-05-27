«الحصادي»: يجب قطع الطريق على «حفتر» فلا يحكمنا مُغامر

قال منصور الحصادي، عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو ملتقى الحوار، إن: “هناك خلاف واضح داخل ملتقى الحوار السياسي حول خيار الذهاب للاستفتاء على الدستور أو القاعدة الدستورية، وأيضاً الخلاف حول آلية اختيار رئيس الدولة، بين الاختيار المباشر والاختيار غير المباشر، وهناك نقاط أخرى أقل حدية مثل ازدواج الجنسية، وقد عبرت عن رأيي في جلسة اليوم وقلت أننا لسنا أوصياء على الشعب الليبي، ومن حقه اختيار رئيسه ونوابه بكل حرية” وف قوله.

أضاف “الحصادي” في مداخلة مع قناة “ليبيا بانوراما” – الذراع الإعلامية لحزب الإخوان “العدالة والبناء” – اليوم الخميس: “لم نخلص إلى شيء في ملتقى الحوار، فقط تبادل وجهات نظر، وقد أكدنا على حزمة من الإجراءات كي تجرى الانتخابات في أجواء ديمقراطية آمنة، كي يستطيع كل مواطن ليبي أن يعبر عن رأيه بكل حرية، وهناك من يرى أن هناك جزء من الأراضي الليبية غير خاضع لسلطة حكومة الوحدة الوطنية، وهذا تخوف حقيقي يلزم الحكومة ببسط سيطرتها على كل ليبيا، فلا يكون هناك سلاح خارج هذه السلطة، ويجب عودة المهجرين إلى بيوتهم” على حد تعبيره.

أضاف عضو الإخوان المسلمين، قائلاً: “نحتاج ضبط الرقم الوطني بالتنسيق بين التوثيق ومفوضية الانتخابات، فقد أبلغني عدد من مواطني درنة أنهم تفاجئوا أن أرقامهم الوطنية قد أخذت بينما كانوا يستعدون للانتخابات البلدية وهذه بداية تزوير، ويجب أن نقطع الطريق على من يرغب في حكمنا بقوة السلاح أو المغامرين كما فعل حفتر في 4 أبريل 2019” على حد تعبيره.