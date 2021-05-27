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الرعيض يناقش مع السفير الإسباني دعم المسار السياسي واستئناف مشاريع التعاون بين البلدين

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

ناقش رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، محمد الرعيض، مع سفير إسبانيا لدى ليبيا، خافيير لاراتشي، اليوم الخميس، دعم المسار السياسي واستئناف مشاريع التعاون بين البلدين.

وأوضح الاتحاد العام لغرف التجارة والزراعة والصناعة، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن لقاء الرعيض والسفير الإسباني جرت خلاله «مناقشة سبل دعم المسار السياسي في ليبيا والدور المهم الذي يمكن أن تقوم به إسبانيا لتعزيز الاستقرار، إضافة إلى استئناف مشاريع التعاون بين البلدين، وتسهيل إجراءات السفر لليبيين خاصة رجال الأعمال».

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وقال الرعيض، بهذا الصدد «إن مثل هذه الزيارات الدولية المتتالية من شأنها أن تعزز الاستقرار في ليبيا، ونعتبره مؤشرا إيجابيا لعودة التعاون الدولي بين ليبيا وباقي الدول»، مشيرا إلى امتلاك إسبانيا «الخبرة في العديد من المجالات الفنية والصناعية والتي نطمح أن تتم الاستفادة منها في الساحة الليبية».

واعتبر رئيس الاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة أن عودة السفارة الإسبانية للعمل من طرابلس، ضمن العديد من السفارات التي تشهد استئناف عملها من ليبيا «من شأنه أن يقوي آفاق التعاون» بين البلدين.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • يحق لجيش ليبيا ان يحتفل بتحريره 80% الاراضي الليبيه الارهابيين والشواذ ولم يبقي إلا قله قليله من الصعاليك والشواذ في الغرب الليبي كاد الجيش ان يحرر طرابلس منهم ولكنهم باعوا شرفهم وشرف عائلتهم لاردوغان لينتهك شرفهم ويحميهم بمرتزقته السوريين واصبح الشواذ يعلنون جهارا نهارا بأن الاتراك مرحب بهم في غرف نومهم ولا ادري الترحيب في غرف النوم بالغرباء ماذا يعني

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