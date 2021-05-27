لنقي: المؤشرات تدل على أن البلاد تسير نحو الانتخابات

الزهراء لنقي- عضو اللجنة القانونية في ملتقى الحوار السياسي- لـ218:
– نحن ذاهبون إلى انتخابات وطنية “نيابية ورئاسية” في ديسمبر وفق خارطة الطريق
– المؤشرات تدل على أن البلاد تسير نحو الانتخابات
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
الزهراء لنقي- عضو اللجنة القانونية في ملتقى الحوار السياسي- لـ218:
– نحن ذاهبون إلى انتخابات وطنية “نيابية ورئاسية” في ديسمبر وفق خارطة الطريق
– المؤشرات تدل على أن البلاد تسير نحو الانتخابات
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
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