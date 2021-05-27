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لنقي: المؤشرات تدل على أن البلاد تسير نحو الانتخابات

تم النشر منذُ 53 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

الزهراء لنقي- عضو اللجنة القانونية في ملتقى الحوار السياسي- لـ218:

– نحن ذاهبون إلى انتخابات وطنية “نيابية ورئاسية” في ديسمبر وفق خارطة الطريق
– المؤشرات تدل على أن البلاد تسير نحو الانتخابات

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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