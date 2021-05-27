دغيم: ملتقى الحوار يشهد انسداد كبير نتيجة خطأه في تفويض المسار الدستوري لمجلسي النواب والدولة

أكد عضو ملتقى الحوار السياسي زياد دغيم، اليوم الخميس، أن الملتقى يشهد ما وصفه بـ “انسداد كبير”، نتيجة خطأه في تفويض المسار الدستوري لمجلسي النواب والدولة.

دغيم، عضو مجلس النواب، وفي تصريحات خص بها قناتنا، قال: “أن خطأ الملتقى جاء لتفويض المجلسين المسار الدستوري بدل من تحمل المسؤولية، وقد اتفق فعلا المجلسين بالغردقة على الاستفتاء على الدستور وفق قانون مجلس النواب”.

وتابع: “الملتقى ألزم والتزم بتنفيذ كل المخرجات والتوصيات حزمة واحدة ومنها الانتخابات ولكن لم ينفذ شيئ من بقية الحزمة، وكان يجب من مبادرة وطنية للقاء مباشر وليس عبر الزووم و التوافق على حل يقوم على إجراء “انتخابات رئاسية وبرلمانية والاستفتاء علي الدستور في فترة زمنية واحدة”.