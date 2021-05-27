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الدبيبة لـ«أعضاء نقابة معلمي ليبيا»: أتعهد بتضمين الزيادة الخاصة برواتبكم

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الخميس، اجتماعاً بنقيب عام المعلمين وكافة النقابات بالمناطق لمعلمي ليبيا، وبحضور وزراء كل من وزراء المالية، التربية والتعليم ، التعليم العالي، والتعليم التقني، والخدمة المدنية، رئيس صندوق التأمين الصحي.

وبحث الاجتماع، الذي عقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء، مطالب المعلمين المتعلقة بتحسين أوضاعهم المالية، والإمكانيات المتاحة للحكومة لتحقيق هذه المطالب .

وأكد الدبيبة، خلال اللقاء، تضامنه مع شريحة المعلمين في المطالبة بحقوقهم المشروعة، حيث تعهّد بتضمين الزيادة الخاصة بمرتبات المعلمين والمعلمات والعاملين بقطاع التربية والتعليم، وفقًا للقانون رقم 4 الصادر عن مجلس النواب.

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«أعضاء نقابة معلمي ليبيا» الدبيبة الرواتب الزيادة تضمين تعهد

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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