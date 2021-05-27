الدبيبة لأعضاء نقابة معلمي ليبيا: أتعهد بتضمين الزيادة الخاصة برواتبكم في الميزانية

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، اجتماعاً بنقيب عام المعلمين وكافة النقابات بالمناطق لمعلمي ليبيا، وبحضور وزراء كل من وزراء المالية، التربية والتعليم ، التعليم العالي، والتعليم التقني، والخدمة المدنية، رئيس صندوق التأمين الصحي.

وبحث الاجتماع، الذي عقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء، مطالب المعلمين المتعلقة بتحسين أوضاعهم المالية، والإمكانيات المتاحة للحكومة لتحقيق هذه المطالب .

وأكد الدبيبة، خلال اللقاء، تضامنه مع شريحة المعلمين في المطالبة بحقوقهم المشروعة، حيث تعهّد بتضمين الزيادة الخاصة بمرتبات المعلمين والمعلمات والعاملين بقطاع التربية والتعليم، وفقًا للقانون رقم 4 الصادر عن مجلس النواب.