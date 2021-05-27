افحيمة: حكومة الدبيبة ضربت ببعض ملاحظات مجلس النواب على الميزانية عرض الحائط

قال صالح افحيمة عضو مجلس النواب، إن: “بند الرواتب ليس بحاجة إلى إقرار لأن القانون يقول إنه في حال تأخر مجلس النواب في إقرار المرتبات، فيحق للحكومة صرف واحد على 12 من الميزانية، وحتى لو لم يوافق مجلس النواب على الميزانية، ومجلس النواب لم يوافق لأن الحكومة تتعنت حيث تريد أن تمرر الميزانية بهذا الشكل دون ملاحظات السلطة التشريعية، والأمور سهلة إذا بسطناها، وملاحظات مجلس النواب على الميزانية ضُرب ببعضها عرض الحائط من جانب الحكومة، وبالتالي لم تمرر الميزانية، وأحيلت للنقاش الأسبوع القادم”.

أضاف “افحيمة” في مداخلة عبر “سكايب” مع قناة “الوسط” ورصدتها “الساعة 24” أن: “رقم الميزانية كبير، وبالتالي كان يجب تقليصها منعا للفساد، ولكن الحكومة ردت بأن هذه الميزانية وضعت وفق السعر الجديد للصرف، متجاهلين أن ليبيا دولة تستورد بالدولار وهي في حاجة إليه، ونجد أن دولة تستورد كل شيء وإيرادات الجمارك 300 مليون فقط فهذا أمر غير مقبول، والباب الثاني خصص 20 مليار للتنمية، فأين التنمية في ليبيا وأين المشاريع التي هي بحاجة لمثل هذا المبلغ الضخم؟!”.