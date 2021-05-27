السيدة اليعقوبي: أُحيلت المسودة إلى مجلس النواب وقُفل الباب وسيُصدر للشعب السراب

قالت عضو ملتقى الحوار، السيدة اليعقوبي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”:” أُحيلت المسودة إلى مجلس النواب، وقفل الباب، وسيصَدَّر السراب إلى الشعب الليبي

واختتمت:” انتخابات 24 ديسمبر مطلب شعبي”، على حد تعبيرها.

وكانت السيدة اليعقوبي، قد قالت في وقت سابق، إن إنجاز القاعدة الدستورية واجب وطني لإنقاذ البلاد من الفوضى والمجهول، موضحة أن هذه الجلسات قد تكون اخر فرصة للتوافق، ولا يجب تضييعها للدفع نحو انتخابات حرة في موعدها.

وأضافت اليعقوبي، خلال كلمتها في ملتقى الحوار، أنه يجب انتخاب رئيس الدولة باقتراع مباشر من الشعب، وقطع الطريق عن مشروع العسكرة وفوضى المليشيات، مشددة على تحديد اختصاصات رئيس الدولة المنتخب وإعطاء البرلمان حق سحب الثقة منه بشروط حتى لا يحدث تغول لأي تيار سياسي على الأخر.