الشؤون الاجتماعية بنغازي تباشر في تقديم بطاقات التسوق للأسر المحتاجة

شرع المجلس النرويجي للاجئين بالتنسيق مع رئيس فرع الشؤون الاجتماعية بنغازي أكرم الفسي، في تقديم بطاقات تسوق لعدد 150 أسرة، تتضمن منها 40 أسرة لذوي الاحتياجات الخاصة، و110 مُسجلة لدى قسم الشؤون الإنسانية والمُساعدات بالفرع وذلك بعد استيفاء بياناتهم.

وبحسب المكتب الإعلامي لفرع الشؤون الاجتماعية، فإن البطاقة تحتوي على 1100 دينار كحد أدنى و 1700 دينار ليبي كحد أقصى وذلكَ يعتمد على عدد أفراد الأُسرة ونسبة الاحتياج، بالإضافة إلى أنه قد تمَّ التوزيع بحضور المنظمة الداعمة ورئيس قسم الشؤون الإنسانية والمُساعدات أكرم التركاوي، ورئيس قسم الأشخاص ذوي الإعاقة سليم بعيو وعدد من موظفي الفرع .