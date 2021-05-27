«عبد العزيز»: «أسود البركان» هزموا «حفتر» رغم الدعم الأمريكي الروسي الفرنسي الجنجويدي

زعم محمود عبد العزيز الورفلي، عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايتها، أن “قوات حفتر هُزمت أمام أسود بركان الغضب” رغم الدعم الأمريكي الروسي الفرنسي الجنجويدي، على حد قوله.

قال “عبد العزيز” في برنامجه “بين السطور” المُذاع على قناة المفتي المعزول “التناصح” إن: “مشروع حفتر هو السيطرة على ليبيا وحكمها، وقد فشل بعدما هُزم على يد أسود البركان” على حد قوله.

وواصل “عبد العزيز” قائلاً: “دعمته أمريكا وروسيا وفرنسا والإمارات والسعودية وملياراتها والجنجويد وفي النهاية قد هًزم، على من تضحك، واحتفالاته لكي يقول: أنا موجود، وأنا هنا.. والإنسان الذي يفكر لا تنطلي عليه هذه الخزعبلات الحفتورية” على حد تعبيره.

وزعم “عبد العزيز” قائلاً: “أي واحد يشارك في هذه الاحتفالية مشارك في قتل الليبيين وتدمير طرابلس عروس البحر، ونحن نتكلم عن طرابلس وقد شرفنا بالدفاع عنها، وهناك 16 ألف قُتلوا من المنطقة الشرقية، وما أكثر المبتورين في المستشفيات” على حد قوله.

وهدد “عبد العزيز” قائلاً: “إذا احتفلتم بالكرامة وذكراها، سندعو البركان للاحتفال بهزيمة الهبود والفاغنر والجنجويد، وكمين الزيتون، وأقسم بالله العظيم سنحتفل بالذكرى الأولى لهزيمة الهبود، وهذا من حقنا وسترون الحشود في ميدان الشهداء” وفق تعبيره.