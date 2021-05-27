قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة نقل تبعية جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إلى مجلس الوزراء، وفق قراره رقم 95 لسنة 2021 الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط» اليوم الخميس.

وأنشئ جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بموجب القرار رقم (371) الصادر في 7 مايو سنة 1989، والذي أسند إلى الجهاز اختصاصات واسعة بهدف تنمية وتطوير المراكز الإدارية والمساهمة المباشرة في تنفيذ مشاريع تنموية في مختلف أنحاء ليبيا المُستهدفة بالتنمية الشاملة وبهدف تنفيذ جملة من المشاريع التي تستهدف تطوير البُنية التحتية لكل ليبيا.

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