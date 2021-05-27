البحرية الليبية تنقذ 187 مهاجرًا قبالة سواحل طرابلس

أخبار ليبيا24

أنقذت البحرية الليبية 187 مهاجرًا غير شرعي يحملون جنسيات عربية وأفريقية وآسيوية قبالة شواطئ طرابلس بعد تلقي نداء استغاثة.

وقال الناطق باسم القوات البحرية الليبية العميد مسعود عبدالصمد، لأخبار ليبيا 24، اليوم الخميس، إن عملية الإنقاذ جاءت بعد تلقي عناصر جهاز حرس السواحل نداء استغاثة عن وجود زورق مطاطي يحمل مهاجرين غير شرعيين يحاولون الإبحار إلى الشواطئ الأوروبية.

وأضاف على الفور تم تحريك زورق الزاوية بعد تجهيزه بالإمكانيات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى نقطة الإنقاذ.

وأكد عبدالصمد، أن تم انقاذ 187 مهاجرًا من جنسيات عربية وأفريقية وآسيوية والانتقال بهم إلى نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، تمهيداً لترحيلهم إلى بلدانهم سالمين فور اتمام الإجراءات.