الحافي للمستشار صالح: لم نقم بإحالة أي كتاب حول تعيين مستشاريين بالمحكمة العليا

وجه رئيس المحكمة العليا، المستشار محمد الحافي، خطابا رسميا إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بشأن تعديل قانون المحكمة العليا.

وقال الحافي، في خطابه:” علمنا من خلال القنوات الفضائية ووسائل الإعلام بعرضكم لمشروع تعديل قانون المحكمة العليا ووجود كتاب موجه إليكم بخصوص قائمة من أعضاء الهيئات القضائية لغرض تعيينهم كمستشارين، وحيث أن مشروع القانون المشار إليه لم نقم بإحالته إليكم ولم يطلب منا إبداء الرأي بخصوصه”.

وتابع: ”وجب إخطاركم بذلك والتوصية بضرورة عرضه على المحكمة العليا لإبداء رأيها، هذا كما أننا لم نقم بإحالة أي كتاب بشكل رسمي لتعيين مستشاريين بالمحكمة العليا”.