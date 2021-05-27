12 حزبا وحركة يرفضون عرقلة انتخابات ديسمبر

أصدر ما يعرف بـ”التكتلات والأحزاب الوطنية الديمقراطية”، مساء الخميس، بيانا بشأن المستجدات على المشهد السياسي الراهن.

التكتلات والأحزاب الوطنية المدنية الديمقراطية، في بيانها الذي طالعته قناتنا، قالت إنها استبشرت بنتائج اللّجنة القانونيّة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، والتي وضعت في شكلها النهائي لكي تُعتمد من قبل أعضاء ملتقي الحوار السياسي فى جلسة عامة.

وأضافت التكتلات، الموقعة على البيان، والبالغة 12 حزبا وحركة سياسية:” رغم الدّعم غير المسبوق من قبل أبناء الشعب الليبي ومن قبل مجلس الأمن وبعثة الأمم المتّحدة فى ليبيا، والدّول الصّديقة والشّقيقة؛ بأهميّة إجراء انتخابات رئاسيّة مباشرة وبرلمانيّة في 24 ديسمبر 2021، لإنهاء معاناةٍ عاشها أبناء الشّعب اللّيبي لأكثر من عقد من الزّمن؛ يتّضح اليوم من خلال الوثيقة التي قدّمها أحد أعضاء اللّجنة القانونيّة لاجتماع أعضاء ملتقى الحوار السياسي أنّ هناك فريقاً قد اتّخذ قراراً بحرمان الشّعب اللّيبي من ممارسة حقّه فى اختيار رئيسٍ لدولته من خلال انتخابٍ حرٍّ ومباشر، على حد تعبيرها”.

وتابعت:” فى الوقت الذي ندين فيه بشدّة هذه المحاولة اليائسة من هذه الأطراف، فإنّنا نؤكّد على ما يلي:

أنّ قيام عضو اللّجنة القانونيّة بالخروج عن النّتائج التي توصّلت لها هذه اللّجنة يمثّل عملاً باطلاً لا يجوز الاعتداد به. أنّ ما ورد فى الوثيقة المقدّمة من عضو اللّجنة القانونيّة وعضو ملتقى الحوار السياسي يمثّل دعوةً لعرقلة مسار العمل نحو إنجاز استحقاق الانتخابات الرئاسيّة المباشرة والبرلمانيّة في موعدها المحدّد في 24/12/2021. نتوجّه لبعثة الأمم المتّحدة راعية الحوار السّياسيّ بضرورة قطع الطريق أمام كلّ محاولة لتعطيل أو عرقلة هذه الاستحقاقات، وندعوها لاتّخاذ إجراءات عاجلة ضدّ هذه الأطراف، وإيقافها عن إحداث ضررٍ قد يُعيد للمشهد حالةً من العنف يصعب السّيطرة عليه، ونحمّل هذه الأطراف تداعيات عملها هذا. نتقدّم للدّول الصّديقة وعلى وجه التّحديد الأعضاء فى اتفاق برلين، بضرورة الانتباه لخطورة ما يحدث، ونطلبُ دعمها للجهود الهادفة لإخراج وطننا من نفق هذه الأزمة بإنجاز الاستحقاق الانتخابي الرّئاسي المباشر والبرلماني في 24/12/2021.

ووقع على هذا البيان 12 حزبا وحركة هم:” التكتل المدني الديمقراطي، وتحالف القوى الوطنية، وتكتل Ihya Libya Vision 2030 رؤية إحياء ليبيا، وتجمع الإرادة الوطنية، والتيار الوطني الوسطي، والحراك الوطني الليبي، وتيار شباب التغير تيار شباب الوسط، وحراك 24 ديسمبر ، والمنظمة الليبية للتنمية السياسية، وحراك من أجل 24 ديسمبر، وحراك ليبيا تنتخب رئيسها 24/12/2021″.