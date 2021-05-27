«السريري»: مجلس الدولة ليس ضد الانتخابات ولا يمانع في اختيار الرئيس من قبل الشعب

قال فتح الله السريري عضو مجلس الدولة الاستشاري، إنه: “تم الاتفاق في مؤتمر الغردقة بين مجلس النواب ومجلس الدولة على مشروع الدستور، وبرعاية أممية، وعلى الرافضين تعديل مشروع الدستور وإجراء الانتخابات وفقاً له، ونحن لسنا ضد الانتخابات ولا ضد اختيار الرئيس من قبل الشعب”.

أضاف عضو مجلس الدولة الاستشاري في مداخلة عبر “سكايب” مع قناة “الوسط” ورصدتها “الساعة 24” أن: “أعضاء مجلس النواب إلى مؤتمر الغردقة برئاسة إسماعيل الشريف وقعوا على مشروع الدستور وتوافقوا هناك، فكيف يقول مجلس النواب عن مشروع الدستور أنه لا يمثل مساراً دستورية، رغم أنه هو من وافق على إيفاد هذا الوفد الممثل له إلى الغردقة في مصر” على حد قوله.