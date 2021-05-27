الدبيبة ينقل تبعية جهاز تطوير المراكز الإدارية إليه بشكل مباشر

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة القرار رقم ” 95 ” والذي نقل بموجبه تبعية جهاز تطوير وتنمية المراكز الإدارية إلى مجلس الوزراء، حيث أصبح يتبعه بشكل مباشر .

وترأس جهاز تطوير وتنمية المراكز الإدارية طيلة السنوات الماضية ” علي الدبيبة ” ابن عم وصهر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ويمتلك الجهاز العديد من المشروعات المتوقفة والموقعة عقود تنفيذها مع شركات تركية.

ومنذ إنشائه عمل الجهاز على تنفيذ مئات المشروعات في مختلف أنحاء الوطن تنوّعت على جميع تصنيفات ومجالات البُنى الأساسية سوى على مستوى التفيذ أو الصيانة والتجهيز لمشاريع في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والمرافق العامة والثقافة والرياضة والأمن وقاعات والمؤتمرات والمرافق المتكاملة للمدن والقرى والتجمّعات الحضريّة.

ويتيح الجهاز، الفرص أمام الشباب الليبي من أجل الرفع من قدراته العلمية والمهنية ليُساهم بشكل أكثر فعالية في تنفيذ المُستهدف في مجال اختصاصه، وبما يحقق للوطن غده الأفضل، وبالإضافة إلى هذا الهدف فقد شرع الجهاز وهو في طور استئناف تنفيذ المشاريع المُكلف بها في مختلف أنحاء الوطن بإتاحة الفرصة أمام الشركات الوطنية الليبية للعمل وتنفيذ المشروعات المُستهدفة