مركز دراسات تركي يطلع المشري على «أبرز اللاعبين الخارجيين» في ليبيا

قال خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الاستشاري، إنه اطلع على التقرير المبدئي من اللجنة المشتركة المشكّلة من مستشاري المجلس و مركز “سيتا” للدراسات الاستراتيجية التركي بعنوان “حول فهم أعمق لسياسات اللاعبين الخارجيين تجاه ليبيا”.

أضاف المشري في بيان، إن الفعالية تمت بمشاركة عدد من الضيوف السياسيين والمسؤوليين الحاليين والسابقين، والذين من ضمنهم نائب رئيس المجلس الرئاسي “عبدالله اللافي”، ووزير الدفاع السابق بحكومة الوفاق “صلاح النمروش”، ووزير الخارجية السابق “محمد سيالة”، وعدد من المستشارين والمهتمين بالشأن السياسي المحلي والدولي.