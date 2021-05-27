المنقوش تؤكد أهمية إيجاد حل أفريقي لمشكلة الهجرة غير الشرعية

أكدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش «أهمية إيجاد حل أفريقي لمشكلة الهجرة غير الشرعية، من خلال العمل الجماعي الافريقي وخاصة في دول المصدر، بالتنمية في هذه البلدان ووضع ضوابط وآليات لتنظيم الهجرة والحد منها بطريقة انسانية تحفظ كرامة المهاجر الأفريقي».

وشددت خلال اجتماع مع رؤساء البعثات الأفريقية المعتمدة في طرابلس، الأربعاء، على «أهمية تسريع تفعيل اتفاق تعزيز التعاون في مجال في مجال مراقبة أمن ومراقبة الحدود الموقع بين كل من ليبيا والسودان وتشاد والنيجرفي مايو 2018»، مشيرة إلى أن «ليبيا دولة عبور لا يمكنها تحمل الأعباء الأمنية والاقتصادية والمالية جراء استفحال هذه الظاهرة»، وفق بيان صحفي صادر عن الخارجية.

وذكرت المنقوش أن «دولة ليبيا تولي أهمية كبيرة لمعالجة تحديات الهجرة»، منوهة إلى «الزيارة التي قامت بها إلى مدن الجنوب الليبي والمناطق الحدودية للإطلاع على التحديات والوضع عن قرب، وقالا ان «ليبيا ترحب بكافة الجهود، ومستعدة للتعاون مع الجميع بطريقة سريعة وعملية ومن خلال دور الجهات الليبية المختصة بملف الهجرة».

وزيرة الخارجية: نتطلع إلى دعم أفريقي في الانتخابات

من جهة أخرى رحبت وزيرة الخارحية «بجهود الدول الافريقية ودور الإتحاد الأفريقي الداعمة للأمن والإستقرار في ليبيا سواء من خلال دعم هذه الدول للمسار السياسي في ليبيا أو مقررات وبيانات الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن واللجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا»، معربة عن التطلع إلى «دعم الدول الأفريقية والإتحاد الأفريقي لليبيا في إجراء الإنتخابات نهاية العام الجاري».

ولفتت المنقوش إلى أن مشاركة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في قمة لجنة حوض بحيرة تشاد التي عقدت بتاريخ 25 مايو 2021 تؤكد على إهتمامنا وحرصنا على التنسيق المشترك بين الدول الاعضاء بهذه اللجنة، معبرة في الوقت نفسه عن «دعم دولة ليبيا وتضامنها مع جمهورية مالي الشقيقة، مشيدة بجهود الإتحاد الأفريقي تجاه مالي، وناشدة الاسقاء في مالي بتغليب مصلحة البلاد».

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