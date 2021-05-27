تونس: ليبيا طلبت منا المشاركة في إنشاء المناطق الصناعية المتعثرة منذ 2011

قال مدير عام الوكالة العقارية الصناعية في تونس، سهيل شهور، إن وزير الصناعة والمعادن الليبي أحمد أبو هويس، طلب من الوكالة؛ المشاركة في إنشاء المناطق الصناعية في ليبيا، خاصةً تلك المتعثرة منذ عام 2011.

وأوضح “شهور”، في تصريحات نشرتها وكالة “نوفا” الإيطالية، أن الوكالة ستعمل على اختيار أحد المشروعات؛ لتقييمه ودراسته وتحديد مطابقته لكراسة الشروط، ومدى مطابقته للمعايير؛ لوضع دراسة جدوى مناسبة وفقًا للشروط الليبية.

وكان مدير عام الوكالة العقارية الصناعية في تونس سهيل شهور، ووزير الصناعة والمعادن الليبي أحمد أبو هويس، قد التقيا على هامش المنتدى والمعرض “الليبي- التونسي” الذي نُظّم مطلع هذا الأسبوع، في طرابلس.