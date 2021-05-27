«الرعيض»: تناقشت مع سفير إسبانيا تسهيل سفر رجال الأعمال

عبر محمد الرعيض رئيس غرفة صناعة وتجارة ليبيا، وعضو مجلس النواب وملتقى الحوار، عن سعادته للقاء السفير الإسباني خافيير لاراتشي في مقر الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة.

كتب “الرعيض” على حسابه بـ”فيسبوك”: “كان من دواعي سروري استقبال سعادة السفير الإسباني السيد خافيير لاراتشي اليوم في مقر الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، حيث ناقشنا مواضيع هامة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، من ضمنها استئناف مشاريع التعاون بين البلدين، وتسهيل إجراءات السفر لليبيين وخاصة رجال الأعمال، بالإضافة إلى عودة السفارة الإسبانية للعمل في ليبيا”.

وتابع رئيس غرفة صناعة وتجارة ليبيا، وعضو مجلس النواب وملتقى الحوار، قائلاً: “إن هذه الزيارات الدولية المتتالية تعتبر مؤشرا إيجابيا لعودة التعاون الدولي بين ليبيا ودول العالم ومن شأنها أن تعزز الاستقرار في البلاد” وفق قوله.