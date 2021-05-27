شكشك يُفعل إتفاقية ديوان المحاسبة مع أنقرة بلقاء مع رئيس محكمة الحسابات التركية

عبر تقنية Zoom، أقيمت أمس الخميس ورشة عمل مشتركة بين ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة الحسابات التركية، بعنوان (إدارة مخاطر المؤسسة ERM وممارسات الرقابة الداخلية IC ).

وافتتح الورشة خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة، وأحمد رئيس محكمة الحسابات التركية، بمشاركة وكيل الديوان علاء المسلاتي، وعدد من مديري الإدارات بالديوان.

وشهدت الورشة عددا من العروض التقديمية من الجانبين، أظهرت الجوانب النظرية والتطبيقة لإدارة مخاطر المؤسسة، تلتها عدد من المداخلات تعقيبا على ورشة العمل، والتي وصلت إلى 45 مشاركا من الجهازين.

وتأتي هذه الورشة تنفيذا لتفعيل اتفاقية التفاهم الموقعة بين ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة الحسابات التركية، بحسب بيان شكشك.