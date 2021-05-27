ليبيا الان

شكشك يُفعل إتفاقية ديوان المحاسبة مع أنقرة بلقاء مع رئيس محكمة الحسابات التركية

تم النشر منذُ 14 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عبر تقنية Zoom، أقيمت أمس الخميس ورشة عمل مشتركة بين ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة الحسابات التركية، بعنوان (إدارة مخاطر المؤسسة ERM وممارسات الرقابة الداخلية IC ).

وافتتح الورشة خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة، وأحمد رئيس محكمة الحسابات التركية، بمشاركة وكيل الديوان علاء المسلاتي، وعدد من مديري الإدارات بالديوان.

وشهدت الورشة عددا من العروض التقديمية من الجانبين، أظهرت الجوانب النظرية والتطبيقة لإدارة مخاطر المؤسسة، تلتها عدد من المداخلات تعقيبا على ورشة العمل، والتي وصلت إلى 45 مشاركا من الجهازين.

وتأتي هذه الورشة تنفيذا لتفعيل اتفاقية التفاهم الموقعة بين ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة الحسابات التركية، بحسب بيان شكشك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • هذا كلام يدل عاى خيانة عظمى للدولة الليبية :
    لان اي متعلقات مالية بخصوص اي ادارة او ديوان ليبي او رقابة او محاسبة – من المهم ان يكون تابع للادارة الليبية الوطنية للرقابة والمتابعة الوطنية –
    سواء قطاع حكومي عام
    او قطاع خاص لافراد .
    وتكون المحاسبة قضاءيا بعرض كشوف حسابات الاحزاب ورؤسائهم
    واي وزارة ليبية
    اختلست امًوال مخصصة للإصلاح
    حيث أكدت بعض ادارات الحكم المحلي ان الوزارات الحالية لم تكمل حتى خمسة بالمءة من المهام المخصصة لهم للإصلاح داخل البلديات الليبية ..!!!!
    وان معظمهم ولاءهم لاحزابهم ونساءهم وتجاوزاتهم وتجارتهم الغير قانونية – وليس الوطنية للدولة الليبية . على حسب قولهم

    رد