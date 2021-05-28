المشري من أنقرة: يجب تطوير علاقتنا مع تركيا

التقى خالد المشري أمس الخميس، رئيس مجلس الأمة التركي ك”مصطفى شنطوب”، في مدينة أنقرة التركية.

وناقشنا خلال اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشتَرك بين ليبيا وتركيا، كما أكدنا على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل التنسيق والتعاون بين مجلس الدولة ومجلس الأمة التركي.

وقدمنا خلال اللقاء هدية تاريخية لرئيس البرلمان التركي، وهي صورة ملتقطة للجلسة الثانية لمجلس النواب الليبي بتاريخ 19 نوفمبر سنة 1952، التي تضمنت تهنئة من البرلمان التركي إلى البرلمان الليبي، وهي أول برقية تهنئة يتلقاها البرلمان الليبي بعد استقلال ليبيا.