في زيارته الأولى.. الدبيبة لـ«صنع الله»: مؤسسة النفط مصدر قوت الليبيين الوحيد

زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبه والوفد المرافق له، اليوم الخميس، مقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس.

وكان في استقباله لدى وصوله المهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، كما كان في مقدمة مستقبليه محمد عون وزير النفط والغاز ورفعت العبار وكيل الوزارة، وأبوالقاسم شنقير، جاد الله العوكلي، والعماري محمد العماري أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ورؤساء مجالس إدارات الشركات النفطية.

وفور وصوله، رئيس الحكومة، اجتماعاً بالحضور، حيث رحب المهندس مصطفى صنع الله بالدبيبة قائلا: “نشكركم على زيارتكم هذه وهذا ليس بغريب عنكم فقد وعدتمونا بتقديم كل الدعم لنا عند اللقاء الأول بكم وزيارتكم اليوم هي خير دليل على حرصكم على استمرار عجلة الإنتاج بالقطاع .

وقال المهندس مصطفى صنع الله، في كلمته، إن قطاع النفط واعد بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات التي تواجهه.

وفي هذا الصدد، أوضح أن المؤسسة الوطنية للنفط استطاعت المحافظة على وحدة القطاع واستمرار الإنتاج بالرغم من الانقسامات السياسية الحادة طيلة الفترة الماضية، وظل العمل بالمؤسسة وشركاتها دونما انقطاع بالرغم من التحديات، وهو شيء سيظل يذكره التاريخ استمرارًا لمسيرة المؤسسة الوطنية للنفط التي تزيد عن الـ 53 عاما , وسيظل زيادة الاحتياطيات النفطية والغازية وزيادة الإنتاج وإصلاح البنية التحتية للحقول التي تعرضت للتخريب وخزانات النفط التي دمرت نتيجة للصراعات هي من أهدافنا كما لا ننسى تطوير قطاع التكرير والتصنيع .

وأضاف: أن لدى المؤسسة الوطنية للنفط العديد من الخطط والبرامج ومشروعات الاستثمار وما ننتظره هو الدعم المالي وتوفير الميزانيات اللازمة “.

وأكد رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبه دعمه الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط على جميع الأصعدة، باعتبارها مصدر قوت الليبيين الوحيد والرافد الأساسي للاقتصاد الوطني.

وشدد على ضرورة تشجيع الاستثمار في القطاع لما له من عوائد كبيرة على مستوى الدخل القومي للبلاد، متابعا:” أرفع لكم القبعة بكل احترام باعتباركم العمود الفقري للاقتصاد الليبي وأحي كافة العاملين بالقطاع في مختلف المواقع النفطية سواء في الصحراء او في الموانئ النفطية أو في وسط البحار “.