جبريل أوحيدة: الخلاف البيزنطي يتجدد مرة أخرى داخل ملتقى الحوار السياسي

انتقد النائب جبريل أوحيدة، عضو مجلس النواب الليبي، سير المناقشات داخل جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي، المنعقدة إفتراضياً خلال اليومين الماضيين.

كتب جبريل أوحيدة على حسابه بموقع فيسبوك أمس الخميس قائلًا: “من خلال مايبث من اللقاء الافتراضي لمنتدى 75.. نفس الخلاف والنقاش البيزينطي الذي جاء بهم” وفق قوله.

وفي وقت سابق، قالت عضو ملتقى الحوار، السيدة اليعقوبي، إن إنجاز القاعدة الدستورية واجب وطني لإنقاذ البلاد من الفوضى والمجهول، موضحة أن هذه الجلسات قد تكون اخر فرصة للتوافق، ولا يجب تضييعها للدفع نحو انتخابات حرة في موعدها.

وأضافت اليعقوبي، خلال كلمتها في ملتقى الحوار، أمس، أنه يجب انتخاب رئيس الدولة باقتراع مباشر من الشعب، وقطع الطريق عن مشروع العسكرة وفوضى المليشيات، مشددة على تحديد اختصاصات رئيس الدولة المنتخب وإعطاء البرلمان حق سحب الثقة منه بشروط حتى لا يحدث تغول لأي تيار سياسي على الاخر.