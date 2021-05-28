الدبيبة يؤكد دعوة الشركات ‏‏الأجنبية للاستكشاف وتطوير قطاع النفط

أكد ‏رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ضرورة تشجيع الاستثمار داخليًا لتطوير المنشآت النفطية و‏الرفع‏ من معدلات الانتاج، و دعوة الشركات ‏‏الأجنبية ‏للمساهمة‏ بإستثماراتها في البحث والاستكشاف ولتطوير القطاع.

وبحث الدبيبة خلال اجتماع مع وزير النفط والغاز ووكيل الوزارة بحضور رئيس المؤسسة الوطنية للنفط وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة و عدد من مدراء الشركات التابعة لها، التحديات التي تواجه القطاع ومدى استعداد الحكومة لتوفير الإمكانيات للمساهمة في حلحلة هذه المشاكل.

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وخلال الاجتماع الذي عقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط، ‏‏جرى الإتفاق على تقديم الدعم لشركة البريقة لتسويق النفط وحل كافة الإشكاليات التي تواجهها، لضمان توفر الوقود للمواطنين بجميع أنحاء البلاد.

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